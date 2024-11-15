Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!

В Сети появились патентные изображения перспективной модели КАМАЗа. Источник, обративший внимание на охранный документ, сообщает, что отечественный автогигант работает над новым проектом магистрального тягача.
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