Психолог Григорий Спижевой дал рекомендации, как побороть постотпускной синдром

После отпуска многие люди сталкиваются с так называемым постотпускным синдромом. Это состояние, когда человек физически здоров и психически стабилен, но возвращение к рабочим обязанностям вызывает у него чувство тяжести и скуки.
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