В США скончался актёр Майкл Форест в возрасте 97 лет. О его уходе сообщил друг Джеймс А. Браун. Также стало известно о смерти русской художницы и промдизайнера Кати Белявской в 45 лет.
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