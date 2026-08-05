Врач Миропольская предупредила о нейротоксинах в яде каракурта

Укус каракурта может вызвать сильную боль, слабость, повышение давления и другие опасные симптомы, рассказала RT доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская.
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