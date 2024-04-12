12 апреля - День космонавтики

12 апреля наша страна отмечает Дзень космонавтики!Космическая тема всегда была интересна для детей. Сильные и смелые люди - космонавты, загадочность планет, возможность жизни других цивилизаций на этих планетах волнуют и увлекают подрастающее поколение.