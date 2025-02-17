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salekhard.online

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Участковый из Белоярска первым получил региональную выплату за героизм при спасении людей

Участковый из Белоярска первым получил региональную выплату за героизм при спасении людей

Участковый полицейский Руслан Абсатдаров из Белоярска стал первым правоохранителем на Ямале, получившим региональную выплату 100 тысяч рублей за проявленный героизм -  спасение людей на пожаре 13 января в многоквартирном доме.

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