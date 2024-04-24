🛣️ Дорожники капитально отремонтировали 16 километров дороги от Перекопа до Чаплынки На двух участках дороги к пункту пропуска Армянск по территории Херсонской области дорожники уже нанесли разметку.
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🛣️ Дорожники капитально отремонтировали 16 километров дороги от Перекопа до Чаплынки На двух участках дороги к пункту пропуска Армянск по территории Херсонской области дорожники уже нанесли разметку.