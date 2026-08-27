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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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2Drots сыграют с «Муромом» в 3-м раунде FONBET Кубка России

FONBET Кубок России 3-й раунд 27 августа, четверг 2Drots – «Муром» . Начало – в 19:30. Матч пройдет в Москве на стадионе Cosmos Arena.

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