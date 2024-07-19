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Давайте я вам на примере за мигрантов объясню...

Тут    на  днях    на  информационных  фронтах  шкандаль    разразился   - понаехавшая   одесситка   широко  известная   в   узких   кругах    пани  Витязева   устроила   геволт усердно  качала   мнонациональную  повесточку:      криком  кричала,  что      добрые  русские  люди    пиарятся   на   теме  мигрантов,  раскачивают  лодочку  и  разжигают    межнациональную  рознь;  что      пани  очень  боится     "страшной"  "Русской общины"  и  мифических    "русских    фошиздов";  пугала   добрых  русских    людей "товарищем   майором"  и  т.

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