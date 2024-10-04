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"Говорят среди них есть граждане, которые всё продали, включая жилье, понадеявшись на обещания руководства"

"Говорят среди них есть граждане, которые всё продали, включая жилье, понадеявшись на обещания руководства"

Компания ABBYY AI сегодня буквально за час уволила всех граждан России. Как минимум в трёх офисах: Кипр, Белград, Будапешт При этом большинство сотрудников они релоцировали для работы за рубежом.

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