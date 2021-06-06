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Защитник «Спортинга» Розье отказался переходить в «Спартак». Он хочет играть в «Бешикташе»

Стали известны планы защитника «Спортинга» Валантена Розье, отказавшего командам из РПЛ. В прошлом сезоне футболист выступал за «Бешикташ» на правах аренды и хочет остаться в этом клубе.

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