Театр Вахтангова открыл новый сезон премьерой спектакля «Легенда о Паганини»

На Новой сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в день открытия 106-го сезона прошла премьера спектакля Натальи Ковалёвой «Легенда о Паганини» по одноименной пьесе Владимира Балашова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП В Иркутске прошел...
- ВП В Иркутске прошел...
- ДР Португальского рэ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым