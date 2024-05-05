«Население бузит», в администрации Зеленского паника:украинский депутат о ситуации на Украине

В офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского началась паника из-за проблем на фронте и недовольства населения, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.
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