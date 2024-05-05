Русская весна
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Русская весна

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«Население бузит», в администрации Зеленского паника:украинский депутат о ситуации на Украине

«Население бузит», в администрации Зеленского паника:украинский депутат о ситуации на Украине

В офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского началась паника из-за проблем на фронте и недовольства населения, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Попросит Киев ввода европейских войск, наверняка! Киев привык выпрашивать - деньги,  снаряды, танки, самолеты, ракеты, средства ПВО... И живую силу затребует: а куда Зеле деваться, коли зад дымится уже? Тем более, что Макрон давно бьет копытом в готовности вступить в бой, да и поляки с прибалтами пышут лютой ненавистью и злобой к России, аж дым из ноздрей валит.
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