«Население бузит», в администрации Зеленского паника:украинский депутат о ситуации на Украине

ИН

Ирина Некрасова

Попросит Киев ввода европейских войск, наверняка! Киев привык выпрашивать - деньги, снаряды, танки, самолеты, ракеты, средства ПВО... И живую силу затребует: а куда Зеле деваться, коли зад дымится уже? Тем более, что Макрон давно бьет копытом в готовности вступить в бой, да и поляки с прибалтами пышут лютой ненавистью и злобой к России, аж дым из ноздрей валит.