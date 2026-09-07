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АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт с 43,8% голосов

АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт с 43,8% голосов

Партия «Альтернатива для Германии» побеждает на выборах в регионе Саксония-Анхальт с 43,8% голосов после подсчета 100% бюллетеней, сообщает региональная избирательная комиссия.

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