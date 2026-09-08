В "Домодедово" встретили молодежную сборную России по плаванию на открытой воде

В столичном аэропорту Домодедово сегодня встретили молодежную сборную России, которая вернулась домой после триумфального выступления на мировом первенстве по плаванию на открытой воде.
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