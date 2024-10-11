Двое россиян получили срок и лишились машины за хранение и сбыт 11 килограммов наркотиков

В Прикамье два жителя получили 7 и 15 лет колонии за хранение и сбыт наркотиков Кунгурский городской суд Пермского края приговорил двух жителей региона к 7 и 15 годам колонии строгого режима по делу о наркотиках.
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