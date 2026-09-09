Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Песков: Киев знает, на какие компромиссы нужно пойти ради мира

Песков: Киев знает, на какие компромиссы нужно пойти ради мира

Киев прекрасно знает, какие шаги необходимо предпринять и на какие компромиссы пойти для достижения мирного урегулирования конфликта.

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