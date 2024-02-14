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РИА «Новости»: солдат ВСУ рассказал о сотне убитых украинских военных за день

РИА «Новости»: солдат ВСУ рассказал о сотне убитых украинских военных за день

Подразделения теробороны Украины во время боев в Серебрянском лесничестве потеряли за день около сотник человек, но офицеры при этом нисколько не переживали о потерях, рассказал один из бойцов Жасулан Дусембин.

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