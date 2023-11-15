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Военное обозрение

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Пентагон: Для ремонта переданных Украине истребителей F-16 будут созданы специальные центры в Европе

Пентагон: Для ремонта переданных Украине истребителей F-16 будут созданы специальные центры в Европе

Американские истребители F-16, которые будут переданы Украине, не будут ремонтироваться нам ее территории, несмотря на подготовку украинских техников.

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