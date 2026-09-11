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Татар-информ

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Татарстан вошел в тройку регионов России по интересу к IT-ипотеке

Татарстан вошел в тройку регионов России по интересу к IT-ипотеке

Татарстан вошел в тройку российских регионов по интересу к IT-ипотеке. На жителей республики пришлось 5,3% всех поисковых запросов об этой программе в стране.

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