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Закон и Порядок

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Эстония вслед за Литвой отправляет на Украину своих "военов"

Эстония вслед за Литвой отправляет на Украину своих "военов"

Не желая отставать от соседа по прибалтике, Таллин решил собрать свою дружину для охраны Запада Украины.

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Игорь Петров
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