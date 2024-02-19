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Крымское информационное агентство

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Крымчане хотят оспорить в суде решение Хрущёва о передаче Крыма Украине

Крымчане хотят оспорить в суде решение Хрущёва о передаче Крыма Украине

Власти Республики Крым просят Конституционный Суд признать незаконной передачу полуострова Украине в 1954 году.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Сенатор Цеков говорит, что  Киев должен признать.....Ваши благие намерения обречены. Так как хохлы живут по принципу &quot;если не съем так понадкушиваю&quot; они никогда этого не признают потому как считают, что им все должны, а не они  кому-то. И это все мое.... если и  Черное море они выкопали то добровольного принятия вам от них не дождаться.
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14 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
А что-ж при хрущёве не оспаривали?
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8 час.

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