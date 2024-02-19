Крымчане хотят оспорить в суде решение Хрущёва о передаче Крыма Украине

Лариса Поплавская

Сенатор Цеков говорит, что Киев должен признать.....Ваши благие намерения обречены. Так как хохлы живут по принципу "если не съем так понадкушиваю" они никогда этого не признают потому как считают, что им все должны, а не они кому-то. И это все мое.... если и Черное море они выкопали то добровольного принятия вам от них не дождаться.