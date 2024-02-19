Власти Республики Крым просят Конституционный Суд признать незаконной передачу полуострова Украине в 1954 году.
Крымчане хотят оспорить в суде решение Хрущёва о передаче Крыма Украине
Комментарии
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Лариса Поплавская
Сенатор Цеков говорит, что Киев должен признать.....Ваши благие намерения обречены. Так как хохлы живут по принципу "если не съем так понадкушиваю" они никогда этого не признают потому как считают, что им все должны, а не они кому-то. И это все мое.... если и Черное море они выкопали то добровольного принятия вам от них не дождаться.
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14 час.
ДШ
Дмитрий Шершов
А что-ж при хрущёве не оспаривали?
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8 час.
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