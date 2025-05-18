Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 043 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Не все и не везде. Грустно звучит. А как же закон и его соблюдение. Например в Ижевске целый отдел полиции состоящий ...Русские мужики ус...
  • Олег Орлов
    Какое обучение? Многие из их детей ходят не учиться, а мешать учиться другим детям... Я не про мигрантов, а вообще..Х...«Сколько можно лг...
  • Андрей
    Я знаю, что в Москве, при большом желании, можно работу и в 30 тысяч найти!«Сколько можно лг...

Узбекам в России пообещали отсутствие проблем: их будет охранять полиция под надзором прокуратуры?

Узбекам в России пообещали отсутствие проблем: их будет охранять полиция под надзором прокуратуры?

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Узбекистан пытается балансировать между Россией и Западом: с одной стороны по Красной площади 9 мая маршируют узбекские парадные расчеты, с другой – неприкрытая агрессия вип-персон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
alik3456 Джексон
Узбекский еврей...
Ответить
22 час.
Виктор Борисов
То что происходит в России в последнее время, кроме как нашествием саранчи, никак не назвать. Тихое и всеобъемлющее нашествие под руководством &quot;лучших друзей&quot; России - США&quot;, если ещё кто-то в этом сомневается - то этот человек попросту не умеет взвешенно анализировать и оценивать информацию, причинно-следственные связи и т.д. о том, что происходит в России и вне. Для начала надо понять когда мигранты начали приезжать в РФ с &quot;дальними&quot; планами. Мысли вслух. А.Н.Спиридонов. Для начала наверное стоит вспомнить времена 30-35 летней давности, когда разваливался Советский Союз, когда 14 республик забурлили и им очень захотелось самостоятельности - независимости от России. То, что происходило в в то время в России и республиках кроме как &quot;кровавый хаос&quot; никак не назовешь. Под влиянием западных установок в среднеазиатских республиках было принято считать, что во всех их бедах виновата Россия и русские, и если бы не Россия, которую всем республикам приходилось тянуть. В Азии был бы &quot;рай&quot;. Прошли волнения, Союз республик свободных распался на очень свободные страны. Естественно, в этих странах старались искоренить все то, что им бы напоминало на связь с Россией и &quot;их оккупацию&quot;. То, что там переписывали различные названия, сносили памятники и устанавливали запрет на русский язык и т.д. это мелочи. В этих странах открывали охоту на русских, особенно в среднеазиатских странах. (1), (2), (3), (4), (5), ... В 1990 - 1993 года в странах Средней Азии было убито более миллиона русских мужчин, женщин и детей. Миллионы пытались спасались бросая свое имущество. Национализм в те года в среднеазиатских странах был как фашизм. Таких в те года было немало, а теперь... По большому счету, до 2002 года &quot;братья&quot; из среднеазиатских стран побаивались ехать в Россию, боялись возмездия за &quot;их дружбу 90-93г.&quot; Но кушать им хотелось, да и урожай свой хотелось продать, вот тогда и начали они объединяться в группы и ездить в Россию. Вели они себя очень тихо, по одному не ходили, да и группами не очень то рисковали гулять. Продали, уехали. Со временем они подуспокоились и начали более смелее ездить, тем более видя, что в России, как ни крути, законы немного работают и с них спроса не будет. Они освоились, даже начали борзеть, понимая, что в России перекос закона, что только русских задерживают и судят за национализм, а мигрантов оформляют как мелких хулиганов (предупреждение или штраф). Россия после 2010 года вообще понравилась &quot;гостям&quot;. Можно было вести бизнес и при этом не платить налоги, можно
Ответить
18 час.
Александр Зубков
Задолбали эти гребные мантуровы.
Ответить
16 час.
наверх