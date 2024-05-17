Глава Иркутской области Кобзев назвал перспективные сферы сотрудничества с Китаем

ПЕКИН, 17 мая, ФедералПресс. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в составе делегации, сопровождающей президента РФ Владимира Путина в Китай, принял участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО IV форума по межрегиональному сотрудничеству.
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