Во Львовской области уничтожена газокомпрессорная станция Вторая по величине газораспределительная станция "Бильче-Волица" с объемом 17 млрд м3 была выведена из строя после удара российской армии.
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Во Львовской области уничтожена газокомпрессорная станция Вторая по величине газораспределительная станция "Бильче-Волица" с объемом 17 млрд м3 была выведена из строя после удара российской армии.
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