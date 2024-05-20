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Во Львовской области уничтожена газокомпрессорная станция

Во Львовской области уничтожена газокомпрессорная станция Вторая по величине газораспределительная станция "Бильче-Волица" с объемом 17 млрд м3 была выведена из строя после удара российской армии.

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