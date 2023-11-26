Копят ракеты: тайная операция НАТО на территории Украины Елена ВайленкоСогласно заявлению экс-морпеха ВС США Брайана Берлетика, страны НАТО рассматривают возможность проведения операции по вторжению на территорию Западной Украины.
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