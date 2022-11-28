Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

«Трактор» вывел Бурдасова из списка травмированных. Лучший снайпер челябинцев пропустил 9 матчей

«Трактор» вывел лучшего снайпера команды Антона Бурдасова из списка травмированных. 31-летний нападающий не играл с 4 ноября и пропустил последние 9 матчей команды.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх