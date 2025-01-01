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Моуринью об изменениях в футболе: «Тренер, который был основной фигурой в клубе, постепенно теряет свою значимость и все больше зависит от людей, которые чаще всего не готовы»

– Сейчас много говорят об эволюции футбола. Как вы считаете, в чем он действительно эволюционировал, а в чем остался неизменным? – Остался неизменным? Тот, кто забивает на один гол больше или пропускает на один меньше, выигрывает.

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