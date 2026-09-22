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Пронедра

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Что произойдёт с планетой, если человечество на сутки выключит цивилизацию

Что произойдёт с планетой, если человечество на сутки выключит цивилизацию

Представьте себе необычное утро. Нет привычного гула магистралей за окном. Не слышно, как первые грузовики уходят на трассы, не ревут двигатели самолётов над городами, не работают заводские цеха, а морские порты замерли в ожидании.

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