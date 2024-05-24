Ильдар Абдразаков даст сольный концерт в Зале Чайковского

Лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий Grammy Ильдар Абдразаков даст сольный концерт, приуроченный к 185-летию со дня рождения Модеста Мусоргского, передает пресс-служба Московской филармонии.
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