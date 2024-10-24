Шок! В Краснодаре ночью очевидцы засняли преступные действия неизвестного во дворе своего дома

На видео зафиксировано, как мужчина подошел к машине, окатил ее горючим веществом и поджег. Пламенем охваченная иномарка полностью сгорела, сообщает тг-канал Краснодарский край Известно, что утром владелец «хендай» обратился в полиции с заявлением.
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