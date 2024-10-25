Церемония открытия мемориального комплекса воинам разведчикам состоялась в Хабаровске

Комплекс создан по инициативе командования воинской части на средства пожертвований при поддержке органов власти, командования Восточного военного округа, организаций, родственников бойцов и неравнодушных жителей края.
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