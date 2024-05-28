В сказке — сказать: киберпанк Ильи Муромца и репортажи военкора Оруэлла

Былины про Илью Муромца с иллюстрациями в стиле киберпанк, военные репортажи Джорджа Оруэлла, хроника создания фильма Марлена Хуциева «Июльский дождь» и практические советы психолога Михаила Лабковского по преодолению детских обид.
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