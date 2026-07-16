В Челябинской области перекрыли дорогу из-за паводка

В Челябинской области ввели запрет на проезд всех видов транспортных средств на участке км 7+000 автомобильной дороги «Аракуль – примыкание к автодороге Маук – граница Нязепетровского муниципального района.
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