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В Челябинской области перекрыли дорогу из-за паводка

В Челябинской области перекрыли дорогу из-за паводка

В Челябинской области ввели запрет на проезд всех видов транспортных средств на участке км 7+000 автомобильной дороги «Аракуль – примыкание к автодороге Маук – граница Нязепетровского муниципального района.

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