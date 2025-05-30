На Ямале осужденный за изготовление оружия судья стал действующим

Квалификационная колегия судей ЯНАО приостановила отставку судьи Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа Алишера Раенгулова на срок до вступления в законную силу приговора Лабытнангского городского суда, сообщает коллегия.
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