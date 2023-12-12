Президент клуба ударил судью в Турции, 50-й гол Роналду в 2023-м, Чеферин хочет остаться в УЕФА на 4-й срок, «Атлетико» выставлен на продажу, лакросс-гол Ротенберга и другие новости

Лена Мисько

⚡️ Ренан переходит в «Вест Хэм» за 25 млн евро: для этого бразильский защитник «Зенита» сперва уйдёт в аренду в «Коринтианс», так как прямой переход из РПЛ в АПЛ невозможен из-за экономических санкций против России — UOL