Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    30 самых посещаемых матчей РПЛ в первой половине сезона-2023/24Президент клуба у...
  • Лена Мисько
    Cыграл три полных матча в РПЛ – с «Пари НН», «Ростовом» и «Факелом» – и уже готов к АПЛ. Потом ещё кто-то будет говор...Президент клуба у...
  • Лена Мисько
    ⚡️ Ренан переходит в «Вест Хэм» за 25 млн евро: для этого бразильский защитник «Зенита» сперва уйдёт в аренду в «Кори...Президент клуба у...

Президент клуба ударил судью в Турции, 50-й гол Роналду в 2023-м, Чеферин хочет остаться в УЕФА на 4-й срок, «Атлетико» выставлен на продажу, лакросс-гол Ротенберга и другие новости

Президент клуба ударил судью в Турции, 50-й гол Роналду в 2023-м, Чеферин хочет остаться в УЕФА на 4-й срок, «Атлетико» выставлен на продажу, лакросс-гол Ротенберга и другие новости

1. Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа ударил судью в лицо после матча чемпионата Турции с «Ризеспором».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
⚡️ Ренан переходит в «Вест Хэм» за 25 млн евро: для этого бразильский защитник «Зенита» сперва уйдёт в аренду в «Коринтианс», так как прямой переход из РПЛ в АПЛ невозможен из-за экономических санкций против России — UOL
Ответить
23 мин.
Лена Мисько
Cыграл три полных матча в РПЛ – с «Пари НН», «Ростовом» и «Факелом» – и уже готов к АПЛ. Потом ещё кто-то будет говорить про уровень нашего футбола 🖕
Ответить
23 мин.
Лена Мисько
30 самых посещаемых матчей РПЛ в первой половине сезона-2023/24
Ответить
22 мин.

Картина дня

наверх