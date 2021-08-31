Комсомольская правда

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Байден оценил бегство американцев из Афганистана: «Чрезвычайно успешная операция»

Байден оценил бегство американцев из Афганистана: «Чрезвычайно успешная операция»

В день, когда, по данным Пентагона, в Афганистане не осталось ни одного американского военнослужащего, президент США Джо Байден выступил в Белом доме с очередным разъяснением по поводу окончания 20-летнего присутствия войск США в Афганистане.

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