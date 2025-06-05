Пашинян: в войне с Азербайджаном мы потеряли часть родины, но обрели государство

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время лекции в Ереванском государственном университете назвал проигранную войну с Азербайджаном и отказ от российских пограничников примером независимости и зрелости государства.
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