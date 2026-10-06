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Орловские новости

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Доступность рыночной ипотеки в регионах ЦФО резко различается

Доступность рыночной ипотеки в регионах ЦФО резко различается

В Москве типовая квартира в новостройке стоит 33,7 млн рублей, ежемесячный платеж по ипотеке приближается к 450 тысячам рублей, что составляет 5,6 среднего дохода москвича.

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