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Царьград

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UKMTO сообщил об атаке на танкер в Оманском заливе

UKMTO сообщил об атаке на танкер в Оманском заливе

Танкер подвергся атаке в Оманском заливе: неизвестный снаряд повредил рулевое управление судна в 17 морских милях от города Дибба, ОАЭ.

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