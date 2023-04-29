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Сальдо: ВСУ не смогут затопить первую линию обороны России на левобережье Днепра, резко спустив воду из водохранилищ при ГЭС

Сальдо: ВСУ не смогут затопить первую линию обороны России на левобережье Днепра, резко спустив воду из водохранилищ при ГЭС

Вооруженные силы Украины не смогут затопить первую линию обороны Российской Федерации на левом берегу реки Днепр, резко спустив воду из водохранилищ при ГЭС.

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