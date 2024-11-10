Трамп опроверг сообщения о планах пригласить Помпео в новую администрацию

Сообщения о намерении пригласить в состав новой администрации США бывшего госсекретаря США Майка Пампео опроверг победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп 9 ноября в социальной сети Truth Social.
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