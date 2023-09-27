Собянин: Турпоток в Москве в этом году достиг рекордного значения

Более 7 млн туристов побывали в Москве этим летом Во Всемирный день туризма, который празднуется 27 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте поздравил работников столичной туриндустрии и подвел итоги летнего сезона.