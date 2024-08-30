Правила трудоустройства инвалидов изменятся с 1 сентября

Устроиться на работу людям с инвалидностью с 1 сентября будет проще: для них компании и организации должны создавать рабочие места и необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации.
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