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Царьград

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"Могу скромно, могу богато": Андрей Губин рассказал о жизни с непростой болезнью

"Могу скромно, могу богато": Андрей Губин рассказал о жизни с непростой болезнью

Артист следует довольно строгому распорядку дня, который начинается с часовой тренировки.Певец Андрей Губин редко выходит в свет, но недавно 52-летний артист появился на светском мероприятии и дал журналистам откровенное интервью.

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