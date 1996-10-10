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10 октября 1996 года был создан музей-заповедник «Куликово поле»

10 октября 1996 года был создан музей-заповедник «Куликово поле»

Музей-заповедник «Куликово поле» это большое и увлекательное путешествие в прошлое. А начиналось все с небольшой экспозиции в храме Сергий Радонежского.

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