Эквадор: По меньшей мере один человек был убит и еще один ранен в Урбанизации Пуэрто-Асуль в Гуаякиле во второй половине дня по местному времени 31 июля в результате вооруженного нападения возле торговой площади в этом районе.
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