Минтай вышел на вторую строчку по востребованности в рационе жителей РФ, а его удельный вес в совокупном объеме съедаемой в стране рыбы дошел до отметки в 20%, сообщил РИА Новости руководитель Ассоциации добытчиков минтая России Алексей Буглак.