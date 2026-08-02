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Царьград

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На землю, пережившую захват школы в Беслане, снова пришли ваххабиты. Что вообще происходит?

На землю, пережившую захват школы в Беслане, снова пришли ваххабиты. Что вообще происходит?

На землю, пережившую захват школы в Беслане, снова пришли ваххабиты. Что вообще происходит? Как отмечает известный религиовед Роман Силантьев, в Северной Осетии действительно непростая ситуация касательно религиозных лидеров.

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