На землю, пережившую захват школы в Беслане, снова пришли ваххабиты. Что вообще происходит? Как отмечает известный религиовед Роман Силантьев, в Северной Осетии действительно непростая ситуация касательно религиозных лидеров.
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