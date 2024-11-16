Богатырёв: такие бои, как с Полом, делают Тайсона жалким, а мы привыкли видеть его другим

Третий номер рейтинга тяжёлого веса ACA Адам Богатырёв высказался о боксёрском поединке с участием блогера Джейка Пола и бывшего чемпиона мира Майка Тайсона, который завершился победой Пола единогласным решением судей.
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